Шарья, Костромская область, , 13:25 — REGNUM Ветерану из Костромской области пришлось добиваться получения президентской выплаты ко Дню Победы в суде. Об этом сообщает прокуратура региона.

9 мая 2021 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 1951 году житель Шарьинского района принимал участие в боевых операциях на территории Украины. Мужчина занимался ликвидацией националистического подполья в Черновицкой области и претендовал на выплату ко Дню Победы в 2021 году в размере 10 тысяч рублей, установленную указом президента в 2019 году.

Обратившись в Пенсионный фонд, пенсионер получил отказ. Специалисты пояснили, что мужчина участвовал в военных действиях за пределами 1945 года, поэтому не является ветераном и не может рассчитывать на получение средств.

Не согласившись с вольной трактовкой закона «О ветеранах» Шарьинский межрайонный прокурор обратился в суд. Судья разъяснил Пенсионному фонду, что к ветеранам относятся в том числе военные, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года и удовлетворил требование пенсионера.

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