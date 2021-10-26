Абакан, 26 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Министерство финансов Хакасии представило проект республиканского бюджета на 2022 год. Согласно документу, доходы планируются в объёме 33,2 млрд рублей, расходы составят 36,1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Таким образом, дефицит бюджета достигнет почти 2,9 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы республики вырастут на 17,2% и достигнут 28,7 млрд рублей. Причём, 90% собственных доходов составят налоги на прибыль и имущество организаций, НДФЛ и акцизы. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется на уровне 2021 года и составят около 3,4 млрд рублей.

В структуре расходов наибольшую долю занимает оплата труда — 41% или 14,8 млрд рублей.

«Как и в предыдущие годы бюджет носит социальный характер. Расходы на социальную сферу планируются в объеме 24 млрд 593 млн рублей или 68% в общем объеме расходов», — отметили в правительстве.

На развитие экономики и ЖКХ направят 5,9 млрд рублей, дотации муниципальным образованиям составят 3,8 млрд рублей.