Сеул, 26 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 77 434 человека. Об этом 26 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По состоянию на 00:00 26 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 40 847 884 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 79,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 427 919 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получил 36 424 121 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1266 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 354 355.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 1,5 тыс. носителей SARS-CoV-2