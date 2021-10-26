Шарлотт, США, 26 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 140:129.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, на счету которого 41 очко.

В составе «Шарлотт» по 25 очков набрали форвард Майлс Бриджес и разыгрывающий Ламело Болл.

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