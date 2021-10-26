Новосибирск, 26 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Новые деревья, кустарники и газоны высажены на территории Новосибирской области. Озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах, и включает в себя посев газонов, посадку деревьев и кустарников, цветочных растений. Самое масштабное озеленение выполнено в Городском парке культуры и отдыха в Бердске, сообщили в правительстве региона.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области озеленение выполнено на 104 объектах

«Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержке областного бюджета в городах и сёлах нашего региона проводится активная работа по озеленению общественных пространств и придомовых территорий. Всего озеленение выполнено на 104 объектах: 64 дворовых территориях и 40 общественных пространствах. Самое масштабное озеленение выполнено в Бердске, здесь высажены крупномерные ели, высотой 6 метров, а также кустарники», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

Отмечается, что в 2021 году в рамках подпрограммы «Благоустройство населенных пунктов» городу Бердску предусмотрена субсидия в размере 53,11 млн рублей, на благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов — 18,64 млн рублей и на благоустройство общественного пространства — 34,47 млн рублей. На придомовых территориях работы выполнены в полном объеме, благоустройство общественного пространства завершается.