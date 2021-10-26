Берлин, , 12:58 — REGNUM Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует продемонстрировать угрозу применения против неё ядерного оружия. Читатели немецкого журнала Der Spiegel прокомментировали публикацию об этом и заявили, что подобные угрозы опасны для самого Берлина.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Olaf Kosinsky

Так, пользователь с ником Namenlos указал на то, что доктрина ядерного сдерживания заключается не в угрозах таким оружием. Он сравнил ситуацию с грабителями, которые угрожают ворваться в дом к человеку, если он не оставит открытой дверь.

Читатель с ником WInfried-30kyiq7nR рассказал, что удивляется разговорам о нападении России на западные страны. Это похоже на создание искусственной угрозы ради процветания военно-промышленного комплекса, написал он.

«Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна», — написал JuerGenredeTmit.

Он предложил Крамп-Карренбауэр вернуться домой и уйти из политики, а также играть с игрушечными авианосцами.

Пользователь с ником MrSpock посетовал, что не всем понятны неизбежные последствия первого удара. За этим последует цепная реакция. Что касается Германии, то её возможности выглядят устаревшими на фоне «передовых российских ракетных технологий», и потому угрозы в адрес Москвы совершенно абсурдны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России вручило ноту немецкому военному атташе из-за слов Крамп-Карренбауэр.

Читайте также: Захарова: заявления министра обороны ФРГ о России абсолютно недопустимы