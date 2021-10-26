Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Комитет по промышленной политике Санкт-Петербурга разработал методические рекомендации для бизнеса по проверке QR-кодов у посетителей, которые необходимо будет предъявлять уже с 30 октября. QR-код не будет действителен без предъявления документа удостоверяющего личность.

Проверка QR-кода в кафе Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Напомним, QR-код о перенесенном заболевании/вакцинации или медицинский отвод в Петербурге будут просить предоставить посетителям старше 18 лет при посещении: с 30 октября: музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей, иных объектов санаторно-курортного лечения и отдыха. С 1 ноября: спортивных, конгрессно-выставочных, физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября: бассейнов, фитнес-клубов, развлекательных заведений, церемоний бракосочетания. С 1 декабря: заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов), розничных магазинов (кроме заправок, аптек, продовольственных магазинов и магазинов без торгового зала).

«Исключения: производственные столовые, предприятия общественного питания на территории вокзалов и аэропортов, аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, реализующие продовольственные товары, и (или) реализующие непродовольственные товары первой необходимости, а также магазины, не имеющие торгового зала», — говорится в документе.

За проверку QR-кодов должен отвечать один из сотрудников заведения. В случае отсутствия у посетителя кода он должен будет потребовать предоставить свежий ПЦР-тест или медотвод. Если гость заведения откажется предоставлять один из документов, ему должно быть отказано в посещении общественного места.

«Для проверки подлинности QR-кода (печатный или электронный вид) необходимо открыть камеру на мобильном устройстве и навести ее на QR-код. На мобильное устройство сразу же приходит уведомление с ссылкой на портал госуслуг. Для отображения QR-кода необходимо перейти по ссылке. После перехода по ссылке на мобильном устройстве сотрудников организации отображается QR-код посетителя. Достоверность должна быть обеспечена. В том числе идентифицирующими документами», — уточняется в методичке.

В случае, если организация не будет соблюдать временно установленные правила, ей грозит отзыв QR-кода и запрет на деятельность, а также привлечение по ст. 20.6.1 КоАП с наложением административного штрафа до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение — административный штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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