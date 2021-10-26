Индианаполис, США, 26 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. «Милуоки Бакс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:109.

Nba.com Яннис Адетокунбо

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

В составе «Индианы» разыгрывающий Малкольм Брогдон набрал 25 очков.

Читайте также: «Вашингтон» потерпел первое поражение в сезоне НБА