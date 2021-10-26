Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Фантастический фильм «Дюна» в период с 21 по 24 октября 2021 года в онлайн-кинотеатре HBO Max посмотрели 1,9 млн семей США. Об этом 26 октября сообщает журнал Variety.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Отмечается, что картина Дени Вильнёва обошла по этому показателю кинокомикс «Лига справедливости» Зака Снайдера — его за аналогичный период посмотрели 1,8 млн семей, подписанных на HBO Max. При этом «Дюна» уступила фильму «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, который собрал у экранов около 2,8 млн семей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что «Дюна» хорошо дебютировала в прокате Китая. В первый день показов (22 октября 2021 года) фильм собрал $6,5 млн, во второй — $9,7 млн, общая сумма сборов в Китае за выходные (22 — 24 октября) составила $21,8 млн.