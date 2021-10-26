Сухиничи, Калужская область, , 12:50 — REGNUM Специалисты ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» (ЗАО «СКЗ») успешно прошли обучение на фабрике процессов. Команда заняла первое место среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Об этом 26 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве развития бизнеса Калужской области

Обучение на фабрике процессов Фото Агентства развития бизнеса Калужской области

Сухиничский комбикормовый завод вступил в нацпроект «Производительность труда» в сентябре 2021 года. На предприятии создана рабочая группа, выбран пилотный поток — производство комбикормов. В течение полугода здесь будет проходить обучение, анализ текущего состояния, оптимизация производственных и бизнес-процессов, постановка целей, задач и выбор стратегии развития прлизводства.

«Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» мы уже добились первых результатов. Фабрика процессов объединила всю команду и показала, что мы идём к одной цели и делаем всё правильно, поэтому и заняли первое место», — отметил генеральный директор предприятия Максим Анучин.

В национальный проект «Производительность труда», инициированный на федеральном уровне президентом России Владимиром Путиным, Калужская область вступила в 2018 году. В рамках обучения на фабрике процессов имитируется процесс сборки пульта управления регулятора давления газа. Задача — выстроить эффективный процесс, обеспечив выпуск десяти изделий требуемого качества с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью. Специалисты предприятий-участников нацпроекта, работая в команде, совершенствуют знания инструментов бережливого производства, приобретают навыки нахождения и устранения «узких» мест.

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