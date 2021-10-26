Москва, 26 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Центры государственных услуг «Мои документы» на час прекратили работу по всей Москве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МФЦ по району Чертаново Северное, в програмном обеспечении произошел сбой из-за повысившейся нагрузки.

ИА REGNUM Центр «Мои документы» района Чертаново Северное

Напомним, московские МФЦ приостанавливают работу в связи с введением режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Среди очных услуг остается лишь расторжение брака.

Прием и выдача документов в МФЦ были приостановлены примерно на час. Сейчас работа МФЦ восстановилась.