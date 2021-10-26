Президент РФ подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год
Москва, 26 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 октября подписал закон «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год». Текст документа опубликован 26 октября на официальном портале правовой информации.
Исходя из данных представленных в документе, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей, это ниже прогнозного значения на 9,1% Расходы федерального бюджета составили 22 821,5 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%.
Совокупный объем расходов федерального бюджета на антикризисные меры в 2020 году оценивается в 3,5−4% ВВП. Размер дефицита составил 3,8% ВВП, а годовая инфляция — 6,5%.
Как сообщает ИА REGNUM, федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год» принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года.
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