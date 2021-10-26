Москва, 26 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 октября подписал закон «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год». Текст документа опубликован 26 октября на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Исходя из данных представленных в документе, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей, это ниже прогнозного значения на 9,1% Расходы федерального бюджета составили 22 821,5 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%.

Совокупный объем расходов федерального бюджета на антикризисные меры в 2020 году оценивается в 3,5−4% ВВП. Размер дефицита составил 3,8% ВВП, а годовая инфляция — 6,5%.

Как сообщает ИА REGNUM, федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год» принят Госдумой 19 октября и одобрен Советом Федерации 20 октября 2021 года.

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