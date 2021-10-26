Москва, 26 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В России рост долговой нагрузки продолжится до тех пор, пока, с одной стороны, не начнут ощутимо расти доходы населения, а с другой — не повысится его финансовая грамотность и умение планировать и распоряжаться своим бюджетом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что уровень долговой нагрузки жителей РФ вырос с 27% до 35% их дохода.

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«Сам по себе уровень долговой нагрузки не столь уж критичен, — сказал Цыганов. — Важно, сколько остается средств после уплаты долгов и хватает ли их для привычного уровня потребления. В этом смысле и меньшая величина долговой нагрузки может стать критичной, если сам доход небольшой и его после выплат по долгам не хватает на жизнь. На эту опасность указывает рост величины среднего кредита «до зарплаты». В какой-то момент такой заемщик начинает брать займы на питание, допускает просрочки, после — вынужден обращаться к более дорогим и всё менее прозрачным кредиторам, в конечном итоге это путь к банкротству и проблемам с легальными и теневыми коллекторами».

Как подчеркнул Цыганов, очевидно, что в условиях падения располагаемых доходов население ищет способы поддержать, а то и улучшить потребление, решить жилищные проблемы, найти средства на детские каникулы и так далее.

«Это, конечно, в какой-то момент заставляет согласиться с предложением продавца в магазине получить кредитную карту, купить что-то в рассрочку. Есть и безвыходные случаи, когда кредит нужен, чтобы продержаться до новой работы или заказа. Поэтому рост долговой нагрузки продолжится до тех пор, пока, с одной стороны, не начнут ощутимо расти доходы населения, а с другой — не повысится его финансовая грамотность, умение планировать и распоряжаться своим бюджетом», — сказал Цыганов.

По словам экономиста, нужны программы реструктуризации задолженности для лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию.

«Такие программы действуют для ипотечных заемщиков, но их можно и нужно аккуратно расширить и использовать в социальной политике. На все эти факторы влияют наши власти — не всегда одинаково успешно. Ясно одно, что решение проблем лежит в борьбе с бедностью, проведении политики экономического роста и повышении реальных доходов населения», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что меры по ограничению потребительского кредитования в РФ нужно вводить так, чтобы не допустить роста нелегального кредитования.