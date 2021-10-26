Новосибирск, 26 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Новосибирске после проверки по сообщению о причинении телесных повреждений ребёнку охранником магазина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Pixabay.com Жестокое обращение с детьми

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное в отношении малолетнего»).

Установлено, что 19 октября в магазине, расположенном на проспекте Дзержинского в Новосибирске, дежурный оператор из-за личных неприязненных отношений избил 13-летнего мальчика.

Расследование продолжается. Ранее ход и результаты доследственной проверки по данному факту были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.