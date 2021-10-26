Махачкала, 26 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. На капитальный ремонт школ в Дагестане в ближайшие годы будет направлено около 9 млрд рублей. На эти средства должны быть отремонтированы около 600 школ, сообщили в правительстве республики.

Krd.ru Школа

По словам врио председателя правительства Абдулпатаха Амирханова, проект по реконструкции школ разработан в соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ и направлен на предварительное согласование в федеральные структуры. Срок реализации проекта по капитальному ремонту школ продлится до 2026 года.

«Сметная документация на 254 школы на сумму порядка 4,7 млрд рублей <…> включена в состав заявки Республики Дагестан на 2022−2023 годы и направлена в адрес Минпросвещения РФ», — говорится в сообщении правительства РД.

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