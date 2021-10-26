Нью-Йорк, США, 26 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:90.

(сс) Markus Spiske Мяч в корзине. Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 25 очков. В составе «Вашингтона» защитник Брэдли Бил набрал 19 очков.

«Вашингтон» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. В первых двух матчах команда одержала две победы.

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