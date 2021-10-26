Москва, 26 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о пособиях по безработице для детей-сирот, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Право на получение пособия по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ распространяется на впервые ищущих работу (ранее не работавших) и впервые признанных органами службы занятости в установленном порядке безработными детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее без направления органов службы занятости были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.

Реализация норм ко второму чтению изменилась, закон в случае принятия вступит в силу на год позже — с 1 января 2022 года.