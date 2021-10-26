Ярославль, 26 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал о готовящемся проекте бюджета Ярославской области на будущий год. Бюджет будет бездефицитным. Об этом Евраев сообщил на заседании Ярославской областной думы.

ИА REGNUM Деньги

«Бюджет — основной финансовый документ области, ей предстоит по этому документу жить, работать и оттого, насколько он будет сбалансированный, насколько будет качественный, насколько там будут отражены все социальные обязательства принятые перед жителями Ярославской области, а они будут там все учтены, зависит и качество нашей дальнейшей работы», — начал чиновник.

Рассмотрение проекта на будущий год состоится в правительстве 28 октября, а к концу недели его внесут на рассмотрение в областную думу.

» Сразу, забегая вперёд, мы планируем, что это будет бездефицитный бюджет. Это очень важно. И мы посмотрели по всем параметрам — мы можем на это выйти», — заявил Михаил Евраев.

Отметил губернатор и то, что проект также ждут и корректировки со стороны федерального бюджета, а в целом работа предстоит «большая и серьёзная».