Брюссель, 26 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. За разработку «согласованной европейской инициативы» для максимально быстрого создания в Европе сети заводов по выпуску микросхем, в результате чего будет ликвидирована зависимость от их поставок из Азии, высказалась Ассоциация европейских производителей автомобилей (European Automobile Manufacturers Association, ACEA). Об этом говорится в адресованном Еврокомиссии письме ACEA, сообщает 26 октября газета Financial Times.

Микросхема

«Нынешний кризис показывает, насколько уязвима цепочка поставок полупроводников и как необходимо минимизировать нашу зависимость от зарубежных рынков, особенно азиатских, для наличия этих жизненно важных компонентов», — указал в послании глава ACEA, председатель совета директоров концерна BMW Оливер Ципсе.

Также он указал, что в настоящее время европейские производители автомобилей, по сути, сводят концы с концами, в то время как азиатские бренды наладили отношения со своими местными поставщиками.

«Нам бы очень сильно помогло (преодолеть этот дефицит) наличие локальных поставщиков», — отметил Ципсе.

При этом в ACEA уточнили, что на создание таких заводов в Европе уйдет несколько лет, из-за чего европейские производители будут испытывать нехватку микросхем, так как большая часть производства полупроводников переместилась в страны с более дешевой рабочей силой.

Отметим, в сентября текущего года продажи автомобилей в Европе упали до самого низкого уровня с 1995 года — на 23% из-за того, что местные автопроизводители не могут удовлетворить спрос и в первую очередь из-за нехватки полупроводников.