Цхинвал, 26 октября 2021, 12:29 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 306 тестов на коронавирус, из которых 100 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 26 октября сообщила агентству «Рес».
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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2237 человек, 45 граждан сняты с учета медиков за сутки», — сказала Кочиева.
За время пандемии в республике выявили 8387 носителей SARS-CoV-2, из них 6150 выздоровели. Всего умерли 137 пациентов с COVID-19.
Как сообщила журналистам замдиректора Республиканского многопрофильного центра в Цхинвале Зарина Туаева, в «красную зону» за последние поступили в медцентр 25 человек, выписали оттуда трёх пациентов. Всего в центре 195 пациентов.
Днём ранее в Южной Осетии провели 280 тестов на коронавирус, из которых 78 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 50 человек.