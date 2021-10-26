Азовский район, Ростовская область, , 12:28 — REGNUM В Ростовской области проверили качество воды, подаваемой жителям многоквартирного дома на улице Белорусской в посёлке Овощной (Азовский район). О положительном заключении экспертизы сообщает донской минстрой.

Вода Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«В целях проверки качества водоснабжения застройщиком были проведены лабораторные испытания. Согласно заключению экспертизы, водоснабжение соответствует требованиям. Ситуация находится на контроле», — сообщает ведомство (цитата Don24.ru).

Ранее под следствие попал бывший архитектор Азовского района. По версии обвинения, он дал добро на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию без подключения к системе питьевого водоснабжения.