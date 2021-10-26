Азовский район, Ростовская область, 26 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ростовской области проверили качество воды, подаваемой жителям многоквартирного дома на улице Белорусской в посёлке Овощной (Азовский район). О положительном заключении экспертизы сообщает донской минстрой.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«В целях проверки качества водоснабжения застройщиком были проведены лабораторные испытания. Согласно заключению экспертизы, водоснабжение соответствует требованиям. Ситуация находится на контроле», — сообщает ведомство (цитата Don24.ru).

Ранее под следствие попал бывший архитектор Азовского района. По версии обвинения, он дал добро на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию без подключения к системе питьевого водоснабжения.