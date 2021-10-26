Казань, , 12:27 — REGNUM Проблемы во взаимоотношениях Татарии с федеральным центром — это результат, в первую очередь, разрушения СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 октября, комментируя решение госсовета Татарии.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, госсовет Татарии единогласно выступил против переименования должности «президента» республики в «главу субъекта РФ», которое было ранее предложено во внесенном в Госдуму законопроекте.

« Разногласия, вновь обострившиеся между федеральной властью и властями Татар ии , глубже и серьёзнее, чем просто название должности главы республики. Хотя название этого поста — это не что-то простое, это символика, и она важна. Считать, однако, эту привязанность к слову «президент» проявлением именно национального самосознания не получается. Я бы подумал, что это так, если бы речь шла о каком-то национальном, исконно народном наименовании главы Татар ии , но термин «президент» — часть западной политической традиции, а она для мусульманской традиции должна быть ещё более чуждой, чем для традиции православной.

Другими словами, речь идет о желании руководства Татар ии как-то выделить свой субъект федерации из числа других субъектов Российской Федерации, а это, конечно же, плохо. Предстоит серьёзная борьба вокруг этого вопроса, и она в любом случае будет иметь отрицательные последствия для нашего внутреннего положения, отношений татар и других народов России, восприятия нашей страны в мире.