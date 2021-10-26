Казань,
26 октября 2021, 12:27 — REGNUM Проблемы во взаимоотношениях Татарии с федеральным центром — это результат, в первую очередь, разрушения СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 октября, комментируя решение госсовета Татарии.
Татария
Иван Шилов © ИА REGNUM
Как сообщалось ранее, госсовет Татарии единогласно выступил против переименования должности «президента» республики в «главу субъекта РФ», которое было ранее предложено во внесенном в Госдуму законопроекте.
«Разногласия, вновь обострившиеся между федеральной властью и властями Татарии, глубже и серьёзнее, чем просто название должности главы республики. Хотя название этого поста — это не что-то простое, это символика, и она важна. Считать, однако, эту привязанность к слову «президент» проявлением именно национального самосознания не получается. Я бы подумал, что это так, если бы речь шла о каком-то национальном, исконно народном наименовании главы Татарии, но термин «президент» — часть западной политической традиции, а она для мусульманской традиции должна быть ещё более чуждой, чем для традиции православной.
Другими словами, речь идет о желании руководства Татарии как-то выделить свой субъект федерации из числа других субъектов Российской Федерации, а это, конечно же, плохо. Предстоит серьёзная борьба вокруг этого вопроса, и она в любом случае будет иметь отрицательные последствия для нашего внутреннего положения, отношений татар и других народов России, восприятия нашей страны в мире.
Проблемы во взаимоотношениях Татарии с федеральным центром, известные внутренние проблемы самой этой республики — это результат, в первую очередь, разрушения СССР. В этом разрушении и в том, что в области государственного строительства и межнациональных отношений происходило в Российской Федерации в 1990-е годы, сыграли Михаил Горбачёв и Борис Ельцин. Памятен, в частности, лозунг Ельцина, выдвинутый, кстати говоря, в Казани, о том, чтобы субъекты РСФСР брали столько суверенитета, сколько они «смогут проглотить». Выдвинут он был в особых обстоятельствах 1990 года, но именно с этих позиций многие субъекты федерации, в частности Татария, стали подходить к отношениям с Москвой после 1991 года. Плоды всего этого мы продолжаем пожинать, и для того чтобы завершить этот процесс с положительными или хотя бы нейтральными результатами для страны в целом, понадобится недюжинное мастерство государственного управления и идеологической работы«, — отметил Михаил Демурин.