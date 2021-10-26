Татария хочет выделиться из числа других субъектов РФ, и это чревато
Казань, 26 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Проблемы во взаимоотношениях Татарии с федеральным центром — это результат, в первую очередь, разрушения СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 октября, комментируя решение госсовета Татарии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Татария
Как сообщалось ранее, госсовет Татарии единогласно выступил против переименования должности «президента» республики в «главу субъекта РФ», которое было ранее предложено во внесенном в Госдуму законопроекте.
«Разногласия, вновь обострившиеся между федеральной властью и властями Татарии, глубже и серьёзнее, чем просто название должности главы республики. Хотя название этого поста — это не что-то простое, это символика, и она важна. Считать, однако, эту привязанность к слову «президент» проявлением именно национального самосознания не получается. Я бы подумал, что это так, если бы речь шла о каком-то национальном, исконно народном наименовании главы Татарии, но термин «президент» — часть западной политической традиции, а она для мусульманской традиции должна быть ещё более чуждой, чем для традиции православной.
Другими словами, речь идет о желании руководства Татарии как-то выделить свой субъект Федерации из числа других субъектов Российской Федерации, а это, конечно же, плохо. Предстоит серьёзная борьба вокруг этого вопроса, и она в любом случае будет иметь отрицательные последствия для нашего внутреннего положения, отношений татар и других народов России, восприятия нашей страны в мире.
Проблемы во взаимоотношениях Татарии с федеральным центром, известные внутренние проблемы самой этой республики — это результат, в первую очередь, разрушения СССР. В этом разрушении и в том, что в области государственного строительства и межнациональных отношений происходило в Российской Федерации в 1990-е годы, сыграли Михаил Горбачёв и Борис Ельцин. Памятен, в частности, лозунг Ельцина, выдвинутый, кстати говоря, в Казани, о том, чтобы субъекты РСФСР брали столько суверенитета, сколько они «смогут проглотить». Выдвинут он был в особых обстоятельствах 1990 года, но именно с этих позиций многие субъекты Федерации, в частности Татария, стали подходить к отношениям с Москвой после 1991 года. Плоды всего этого мы продолжаем пожинать, и для того чтобы завершить этот процесс с положительными или хотя бы нейтральными результатами для страны в целом, понадобится недюжинное мастерство государственного управления и идеологической работы», — отметил Михаил Демурин.