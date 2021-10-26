Казань, 26 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Проблемы во взаимоотношениях Татарии с федеральным центром — это результат, в первую очередь, разрушения СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 26 октября, комментируя решение госсовета Татарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

Как сообщалось ранее, госсовет Татарии единогласно выступил против переименования должности «президента» республики в «главу субъекта РФ», которое было ранее предложено во внесенном в Госдуму законопроекте.

« Разногласия, вновь обострившиеся между федеральной властью и властями Татар ии , глубже и серьёзнее, чем просто название должности главы республики. Хотя название этого поста — это не что-то простое, это символика, и она важна. Считать, однако, эту привязанность к слову «президент» проявлением именно национального самосознания не получается. Я бы подумал, что это так, если бы речь шла о каком-то национальном, исконно народном наименовании главы Татар ии , но термин «президент» — часть западной политической традиции, а она для мусульманской традиции должна быть ещё более чуждой, чем для традиции православной.

Другими словами, речь идет о желании руководства Татар ии как-то выделить свой субъект Федерации из числа других субъектов Российской Федерации, а это, конечно же, плохо. Предстоит серьёзная борьба вокруг этого вопроса, и она в любом случае будет иметь отрицательные последствия для нашего внутреннего положения, отношений татар и других народов России, восприятия нашей страны в мире.