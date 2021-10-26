Курск, , 12:27 — REGNUM В Курской области 26 октября зарегистрировано 317 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Zdravalt.ru

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Всего в регионе было выявлено 64 тыс. 493 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 56 тыс. 234 пациента, в том числе 172 — за последние сутки.

Скончались 1580 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.