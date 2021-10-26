Ставрополь, , 12:27 — REGNUM Автопарк медучреждений Ставрополья пополнился еще 21 автомобилем. Накануне, 25 октября, состоялась торжественная передача ключей от новых автомашин главврачам медорганизаций ряда отдаленных населенных пунктов, сообщили в пресс-службе минздрава субъекта РФ

Скорая помощь Med.kg

«В отдалённые населённые пункты региона, где проживает менее 50 тысяч человек, отправилась 21 машина. Из них — три реанимобиля», — говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения региона Владимир Колесников, финансирование покупки автотранспорта было проведено за счет средств регионального и федерального бюджетов. Все автомобили оснащены необходимым оборудованием и будут способствовать улучшению оказания населению медицинской помощи на местах.

По данным минздрава, за последние несколько лет на Ставрополье автопарк системы здравоохранения получил более 200 автомобилей. В ближайшее время поступят еще около 70 машин.