26 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В связи с утверждением Минздравом формы сертификата о вакцинации от COVID-19, люди опасаются, что предыдущие справки окажутся недействительными.

Светлана Шаповалова, , 16:30 — REGNUM Утверждённую Минздравом РФ форму сертификата о вакцинации от COVID-19 активно обсуждают в интернете. Достаточно много встречается критики, причём конструктивной. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные комментарии.

QR-code Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А до сего дня выдавали, получается, никем не утвержденную форму? Теперь всех погонят менять», — рассуждает П.

«У нас в провинции сертификат — это грязная серая ксерокопия бланка справки о прививке, почти нечитаемая. На ней подпись и полуслепая печать», — информирует Сергей.

«Ну вот. Новый документ, который нужно будет иметь каждому наравне с паспортом, до конца жизни», — отмечает Сергей Сергеев.

«Какое достижение! Форму придумали! Лучше бы эффективное лечение придумали, а не запугивали население!» — иронизирует Галина Маркелова.

«Интересно, где я смогу получить этот сертификат? Приехала в МФЦ получить сертификат (прививку сделала 2 сентября), где мне сказали — он выложен на сайте «Госуслуг». Принтера у меня нет. Ответ: ищите, у кого есть. Теперь я еще раз должна буду где-то добывать себе сертификат!» — замечает Наталья Вторыгина.

«Вся наша жизнь — один длинный анекдот!» — поддерживает Антон Новиков.

«Ну слава богу, если минздрав занялся формами сертификата, то значит, вирус мы победили», — смеётся Е.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

«Выдают никем не утверждённые бумажки, которые люди показывают, чтобы их куда-то пустили. После этого удивляются, почему никто (не все) не верят в этот короноцирк», — рассуждает Виктор.

«Меня одно удивляет и возмущает. Не вакцинация, конечно. У меня с мужем и после года после заболевания количество антител высокое, 200−500 BAU/мл. Врачи не рекомендуют прививаться. В «Госуслугах» результаты тестов на антитела есть. Почему мы не имеем права на QR-коды или медотвод? Зачем такая профанация вакцинации? Тем более недавно общались без масок в течении нескольких дней с больным ковидом официально, как оказалось. Мы не заболели, наши антитела и профилактика работают», — поделилась Оксана Иванова.

«Чем круче бюрократизм в стране, тем больше бланки документов. Вот с такой портянкой предлагают по театрам, ресторанам и вообще в общественных местах ходить. Смартфон? Батарейка села — и ты изгой в обществе. Этот документ должен быть размером паспорта и быть вкладышем в него (паспорт), информация в данном документе излишня ее все равно не поймут многочисленные проверяющие, а проверять сегодня имеют право все: от пожарника до сантехника», — поделился наблюдением Сергей.

Проверка QR-кода в кафе Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Глупостями занимаются. Надо просто делать тату с куаркодом прямо на лбу. Так сразу будет всем видно, кто пацак, а кто четланин», — смеётся Денис Новосёлов.

Как сообщало ИА REGNUM, приказ о новой форме сертификата о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании COVID-19 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ утвердил российский Минздрав.

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