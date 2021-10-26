Москва, 26 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, уточняющий порядок проведения проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального образования квалификационным требованиям, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законом региона должны быть предусмотрены перечень предоставляемых в финансовый орган субъекта РФ документов, способы проведения проверки соответствия кандидата квалификационным требованиям, включая собеседование с кандидатом, перечень принимаемых по результатам проверки решений и форма заключения о результатах проверки.

Кроме того, поправками устанавливается, что федеральными законами могут предусматриваться исключения из правила о том, что выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Госдумы, сенаторами, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов РФ, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.