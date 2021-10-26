Пермь, , 12:26 — REGNUM В Березниках Пермского края суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которые признаны виновными в вымогательстве, угоне автомобиля, незаконном обороте оружия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Суд

По данным полиции, весной 2021 года злоумышленники ворвались в помещение, принадлежащее бизнесмену, повалили его на пол и связали руки монтажным хомутом. Угрожая оружием, рэкетиры потребовали переоформить на одного из них документы на право собственности нежилого помещения базы стоимостью около 25 млн рублей. После того, как бизнесмен сообщил об обременении недвижимости, налетчики поменяли планы. Они потребовали ежемесячно перечислять им деньги, вырученные от сдачи в аренду базы.

Когда злоумышленники поехали на автомобиле бизнесмена осматривать территорию объекта, предприниматель смог вырваться и спрятаться в одном из зданий. Вымогатели на машине скрылись с места преступления.

Полицейские оперативно становили личности рэкетиров, и при силовой поддержке бойцов Росгвардии налетчиков задержали. Во время обыска в доме одного из вымогателей был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

Суд приговорил злоумышленников к 14 годам лишения свободы каждого. Отбывать срок мужчины будут в колонии строгого режима.