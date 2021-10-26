Сеул, , 12:26 — REGNUM 28 октября в Сеуле состоится встреча представителей Южной Кореи и семи стран Центральной Америки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства страны.

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По их словам, во встрече примут участие заместители министерств иностранных дел Коста-Рики, Гватемалы, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гондураса, Белиза и заместителя министра торговли Панамы.

Известно, что высокопоставленные лица США также прибудут в Сеул для участия в круглом столе.

Как отметили в МИД Южной Корее, участники встречи намерены обсудить сотрудничество в таких областях, как торговля и инвестиции, экологическая инфраструктура, сельское хозяйство, здравоохранение.