Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Геймеру удалось пройти игру Dark Souls 3 при помощи контроллера, оборудованного лишь одной кнопкой. Об этом 26 октября сообщает портал Screen Rant.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Пользователь Twitter Rudeism назначил для действий персонажа коды на основе азбуки Морзе и выложил в соцсеть видео, в котором показано, как он убивает последнего «босса» третьей части Dark Souls. «Dark Souls 3 побежден азбукой Морзе! 19 боссов, 258 250 нажатий кнопки», — написал геймер, отметив, что ему ещё предстоит пройти DLC (загружаемое дополнение к игре).

https://twitter.com/rudeism/status/1452190376505323520

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты «стравили» «боссов» игр Dark Souls 3 и Bloodborne. Они опубликовали видео с тремя боями персонажей, в которых определился победитель.

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