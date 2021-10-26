Вашингтон, 26 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Геймеру удалось пройти игру Dark Souls 3 при помощи контроллера, оборудованного лишь одной кнопкой. Об этом 26 октября сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Пользователь Twitter Rudeism назначил для действий персонажа коды на основе азбуки Морзе и выложил в соцсеть видео, в котором показано, как он убивает последнего «босса» третьей части Dark Souls. «Dark Souls 3 побежден азбукой Морзе! 19 боссов, 258 250 нажатий кнопки», — написал геймер, отметив, что ему ещё предстоит пройти DLC (загружаемое дополнение к игре).

https://twitter.com/rudeism/status/1452190376505323520

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты «стравили» «боссов» игр Dark Souls 3 и Bloodborne. Они опубликовали видео с тремя боями персонажей, в которых определился победитель.