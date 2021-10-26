Севастополь, , 12:25 — REGNUM В шесть раз выросли темпы вакцинации от коронавируса в Севастополе по сравнению с летними месяцами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам совещания 25 октября.

Вакцина от коронавируса Donland.ru

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На 26 октября прививку первым компонентом сделали уже 167 803 человека, завершили вакцинацию 146 495 жителей региона.

Как отмечается, если летом ежесуточно в городе прививались 400−500 человек, то сегодня темпы вакцинации достигли более 2,5 тыс. человек в сутки.

Всего на 26 октября в Севастополе за сутки зарегистрировано 330 новых случаев заболевания COVID-19, 200 человек выписаны, скончались 14 пациентов с коронавирусом. Всего заражение подтверждено у 37 305 человек, выздоровели 31 776 человек, 1 283 умерли.