Москва, , 12:24 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об упрощенной идентификации желающих обменять банкноты в банках, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Банкноты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Увеличивается пороговая сумма для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты, при которой идентификация клиента не проводится. Сумма повышается с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Одновременно определяется, что при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, может быть проведена упрощенная идентификация клиента.

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