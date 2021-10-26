Новосибирск, 26 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Новосибирский аэропорт «Толмачёво» за девять месяцев 2021 года обслужил 5 105 630 пассажиров. В сентябре пассажиропоток аэропорта составил 701 287 человек, что на 7,9% больше аналогичного показателя 2019 года.

A.Savin Аэропорт «Толмачево»

«На внутрироссийских рейсах обслужено 604 939 пассажиров, что на 26,5% больше. На международных линиях было обслужено 96 348 пассажиров, — рассказали в воздушной гавани. — На направлениях юга России пассажиропоток увеличился на 64,8% к уровню 2019 года. Самыми популярными направлениями стали: Анапа (+101,7%), Ростов-на-Дону (+98,7%), Сочи (+72,1%), Краснодар (+67,1%), Минеральные Воды (+36,7%)».

Отмечается, что самыми динамично растущими направлениями сентября по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на внутрироссийских авиалиниях стали: Новокузнецк, Горно-Алтайск, Уфа, Норильск, Улан-Удэ, Якутск, Омск, Кызыл, Казань, Магадан.