Москва, 26 октября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Немецкие и европейские аналитические службы переоценили потенциал белорусской оппозиции. Об этом 26 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске после президентских выборов в Белоруссии

«Тот факт, что немецкие и в целом европейские специальные аналитические службы просчитались и переоценили потенциал белорусской оппозиции, говорит о недостаточном присутствии в Белоруссии немецких фондов», — заявил эксперт.

«Они не смогли собрать полную информацию и объективно оценить весь срез настроений белорусского общества, и прежде всего, в окружении самого Лукашенко», — пояснил Борисов.

«Европа, прежде всего, через донесения польских спецслужб уповала на то, что ближайшее окружение предаст Лукашенко сразу после того, как народ начнет протестовать против результатов прошлогодних августовских выборов. В этом был главный стратегический просчет Европы» — заключил эксперт.