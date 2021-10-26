Рязань, , 12:30 — REGNUM В Рязанской области 26 октября подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь больше, чем за предыдущие сутки и стало новым рекордом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. От осложнений скончались ещё восемь пациентов.

Коронавирус Permkrai.ru

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С начала пандемии в Рязанской области выявлено 46 788 носителей инфекции. Справились с заражением 42 084 жителя, в том числе 128 — выписаны за последние сутки. В лечебных учреждениях находятся 878 пациентов с COVID-19.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 345 человек.