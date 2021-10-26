Томск, , 12:23 — REGNUM В Томской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала пандемии достигло 46 833. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Kraszdrav.ru

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За минувшие сутки выявлено 169 новых носителей. Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 059 человек, в том числе 43 за минувшие сутки. По данным портала «Стопкоронавирус», зарегистрировано также 588 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 26 октября, первым компонентом вакцины привились почти 337 тыс. жителей Томской области, завершили вакцинацию — более 308 тыс. человек.