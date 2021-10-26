Москва, , 12:22 — REGNUM Госдума во втором, основном, чтении приняла законопроект, разрешающий охранникам ЦБ и инкассаторам с оружием задерживать грабителей, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Пистолет Макарова Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправками работникам Банка России, POCИНKAC и ПАО «Сбербанк России» дается право на задержание на месте правонарушения лиц, совершивших противоправные посягательства на охраняемое имущество, транспорт, предназначенный для его транспортирования (перевозки), объекты указанных организаций, а также в отношении их работников, и незамедлительной передаче задержанных лиц в органы внутренних дел (полицию).

Устанавливается, что оружие выдается только тем работникам, в должностные обязанности которых входит использование огнестрельного оружия и его применение в целях самообороны или осуществления предусмотренных федеральными законами функций.

При этом периодическая проверка указанных работников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, должна проходить ежегодно.

Предполагается использование примерно около 40 тыс. пистолетов Макарова, отметил ранее заместитель главы Росгвардии Сергей Лебедев.

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