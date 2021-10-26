Минск, 26 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Самолёт Як-130 белорусских ВВС разбился в мае этого года под Барановичами из-за отказа системы управления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 26 октября в телеграм-канале Следственного комитета Белоруссии.

Mil.ru Учебно-боевой самолёт Як-130

В ведомстве отметили, что после катастрофы допросили более ста человек, изучили документацию самолёта, данные о переговорах лётчиков и диспетчеров, видеозаписи с места ЧП. Итогом работы стало заключение государственной судебной экспертизы.

«Причина трагедии — отказ системы управления самолётом», — заявили в СК.

Следствию известно, что на протяжении 40 секунд развивалась нештатная ситуация, при этом пилоты старались увести самолёт от города. Решение о катапультировании лётчики приняли после того, как убедились, что самолёт не упадёт на жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, военный самолёт Як-130 разбился в Брестской области Белоруссии 19 мая. Оба пилота погибли.

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