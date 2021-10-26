Москва, 26 октября 2021, 12:20 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий хранение кортиков, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.
Предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными или увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе.
Кортики также можно будет передавать по наследству как реликвию.
Кроме того, на кортики не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия.
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