Москва, , 12:20 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий хранение кортиков, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Кортики Commons.wikimedia.org

Предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными или увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе.

Кортики также можно будет передавать по наследству как реликвию.

Кроме того, на кортики не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия.

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