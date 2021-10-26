Москва, 26 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий хранение кортиков, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Commons.wikimedia.org Кортики

Предусматривается, что полученные гражданами РФ, уволенными или увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе.

Кортики также можно будет передавать по наследству как реликвию.

Кроме того, на кортики не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия.