Орел, , 12:19 — REGNUM Станислав Шувалов назначен исполняющим обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области, сообщили 26 октября в пресс-службе правительства Орловской области

Правительство Орловской области Марина Каширская © ИА REGNUM

Станиславу Шувалову 43 года, он уроженец Саратова. Прежде занимал пост первого заместителя министра здравоохранения Саратовской области, а еще раньше работал в саратовских МУЗ «Медико-санитарная часть СПЗ», ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн», возглавлял поликлинику Управления ФСКН России по Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента Орловской области Иван Залогин был задержан правоохранительными органами в апреле 2021 года в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. В последнее время обязанности руководителя департамента исполнял Владимир Николаев.