Саратов, , 12:18 — REGNUM В Саратовской области за сутки от COVID-19 скончался 31 пациент. Общее число жертв коронавируса составляет на 26 октября 3706 человек, сообщает региональный минздрав.

Реанимация Softpedia.com

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 14 мужчин и 17 женщин в возрасте от 41 года до 96 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 98 733 случая инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 87 945 человек.

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