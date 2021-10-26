София, , 12:18 — REGNUM Сотни представителей туроператоров и владельцев гостиниц Болгарии собрались в центре болгарской столицы на манифестацию против действий правительства страны, «заморозившего» в условиях пандемии коронавируса выделение государственных средств на развитие туристического бизнеса. Об этом 26 октября сообщило Болгарское телевидение со ссылкой на свои источники.

Протест Nathan Keirn

По свидетельства очевидцев, демонстранты, собравшиеся у центрального входа в здание министерства туризма страны, развернули плакаты с надписями «Обещаниям сыт не будешь!» и «Требуем принятия срочных мер!».

Таким образом, участники акции выразили свое недовольство позицией официальной Софии, направившей бюджетные деньги, предназначавшиеся на поддержку индустрии туризма, в пользу борьбы с коронавирусом.

Согласно официальной информации, ранее правительство Болгарии отказало туристическому сектору страны в предоставлении обещанных 41 миллионов левов ($24,3 млн.). Эти средства были задействованы в реализации новых карантинных мер на всей территории страны.