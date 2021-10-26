София, 26 октября 2021, 12:18 — REGNUM Сотни представителей туроператоров и владельцев гостиниц Болгарии собрались в центре болгарской столицы на манифестацию против действий правительства страны, «заморозившего» в условиях пандемии коронавируса выделение государственных средств на развитие туристического бизнеса. Об этом 26 октября сообщило Болгарское телевидение со ссылкой на свои источники.

Протест
Протест
Nathan Keirn

По свидетельства очевидцев, демонстранты, собравшиеся у центрального входа в здание министерства туризма страны, развернули плакаты с надписями «Обещаниям сыт не будешь!» и «Требуем принятия срочных мер!».

Таким образом, участники акции выразили свое недовольство позицией официальной Софии, направившей бюджетные деньги, предназначавшиеся на поддержку индустрии туризма, в пользу борьбы с коронавирусом.

Согласно официальной информации, ранее правительство Болгарии отказало туристическому сектору страны в предоставлении обещанных 41 миллионов левов ($24,3 млн.). Эти средства были задействованы в реализации новых карантинных мер на всей территории страны.