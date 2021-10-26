Москва, 26 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол о продлении Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 г., передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Соглашением определены обязательства сторон по уведомлению друг друга о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей, временные рамки предоставления таких уведомлений, срок их действия, а также перечень данных, содержащихся в уведомлениях.

Срок действия соглашения продлевается до 16 декабря 2030 года.

Реализация соглашения не повлечет расходов федерального бюджета.