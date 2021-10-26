Новосибирск, , 12:19 — REGNUM Авиакомпании «АЗУР эйр», «Ройял Флайт» и «Икар» приступают к прямым полётам на курорты Египта из Новосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

Авиаперевозки Sean MacEntee

"Выполнение чартерных рейсов «АЗУР эйр» в Шарм-эль-Шейх начинается с 13 ноября, а в Хургаду с 18 ноября. Полёты будут осуществляться на воздушных судах Boeing-767. У «Ройял Флайт» начало прямых вылетов в Шарм-эль-Шейх планируется с 10 ноября, а в Хургаду с 12 ноября. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-757. У «Икар» полетная программа стартует с 11 ноября в Хургаду и с 16 ноября в Шарм-эль-Шейх. Полёты будут выполняться на воздушных судах Boeing-767», — рассказали в воздушной гавани.

Отмечается, что у всех туристических операторов планируются чартерные цепочки с частотой рейсов один в 10−11 дней. В ближайшее время рейсы появятся в расписании на сайте аэропорта.