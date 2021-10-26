Москва, , 12:16 — REGNUM Даты проведения клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве сдвинуты из-за ограничительных мер. Об этом 26 октября заявил главный тренер московского «Локомотива» Илья Леонов.

Пляжный футбол Андрей Пронин © ИА REGNUM

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«Нам сказали, что есть большие опасения закрытия турнира в любой момент, поэтому было решено стартовать сегодня», — цитирует Леонова ТАСС.

Первоначально провести турнир планировали с 27 по 30 октября, но за день до старта организаторы объявили, что матчи пройдут с 26 по 28 октября.

Напомним, 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении локдауна в столице с 28 октября по 7 ноября.

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