Ставрополь, 26 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ставропольском крае доведено до суда расследование уголовного дела о кражах и разбое. В совершении преступления обвиняют организованную группу, в которую входили шестеро жителей Краснодарского края. Разбойники отметились не только на Кубани, они «наследили» и на Тамбовщине, а также в Волгоградской области и на Ставрополье, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Idea.ru Задержание преступника

«Злоумышленники действовали по разработанному плану согласно распределенным ролям. <…> В ночное время соучастники, используя различные приспособления, вскрывали замки на дверях или окнах и проникали в помещения, где похищали золотые изделия. При этом один из них оставался на улице, чтобы наблюдать за обстановкой и в случае необходимости предупредить сообщников», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подбор магазинов для дальнейшего нападения совершал организатор преступлений. Всего было установлено семь фактов краж и разбоя. Общий ущерб, нанесенный бандой, превысил 29 млн рублей.