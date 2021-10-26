Джакарта, , 12:16 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте начнут применять штрафы за мотоциклы и автомобили, загрязняющие окружающую среду, сообщает CNN Indonesia.

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Глава агентства по охране окружающей среды Джакарты Асеп Кусванто заявил, что все мотоциклы и автомобили в Джакарте должны пройти испытание на вредные выбросы в атмосферу и соответствовать стандартам качества.

«Надеюсь, что усилия по созданию чистого воздуха в Джакарте поддерживаются всеми сторонами», — заявил Асеп Кусванто.

Закон № 22 от 2009 года о дорожном движении и транспорте регулирует санкции для транспортных средств, выхлопные газы которых не соответствуют стандартам качества.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 19,9 млн жителей хотят вернуться в родные края и навестить родственников во время предстоящих рождественских и новогодних праздников.

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